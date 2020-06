Vasco Rossi, in arrivo un remix di "Cosa succede in città". Trailer

Luca Zanarini, il disc jockey che l'anno scorso aveva reaizzato il remix autorizzato da "T'immagini" di Vasco Rossi,

torna a colpire, e annuncia per il 26 giugno l'uscita di un remix di "Cosa succede in città".

Il disco uscirà per l'etichetta discografica SAIFAM Group. Ecco il trailer: