Locanda delle Fate: la storia di "Forse le lucciole non si amano più"

La Locanda delle Fate pubblica nel 1977 l'album di esordio, Forse le lucciole non si amano più. La band astigiana, pur traendo ispirazione dai classici del genere - King Crimson, Genesis, Gentle Giant, Yes - affina uno stile originale.

Il desiderio di sperimentare, legato anche alle nuove tecnologie dell'epoca, porta il gruppo a esplorare territori inusuali per la musica pop.

Il contributo di Michele Conta, giovane pianista fresco di conservatorio, è pertanto fondamentale. Insieme al batterista Giorgio Gardino, Conta crea la struttura di quasi tutti i brani dell'album.

Il gruppo è poi composto da altri cinque elementi: Leonardo Sasso (voce), Ezio Vevey (chitarra solista, voce), Luciano Boero (basso, hammond), Alberto Gaviglio (flauto, chitarre, voce) e Oscar Mazzoglio (tastiere).

