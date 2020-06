Sammy Hagar suona una cover di "Right now" dei Van Halen

Sammy Hagar & the Circle, nelle loro "Lockdown Sessions", hanno già riproposto le loro versioni di "Won't get fooled again" degli Who e di "Keep-a-knockin'" di Little Richard.

La loro più recente riproposta è "Right now" dei Van Halen, originariamente inclusa nell'album "Unlawful carnal knowledge"

Sammy Hagar:



"Quando ho scritto questa canzone con Eddie Van Halen trent'anni fa non avevo idea che sarebbe rimasta ancora così attuale oggi"

"Right now" è stato uno dei più grandi successi dei Van Halen nel periodo in cui Sammy Hagar ha militato nella band. Dopo il rientro in formazione di David Lee Roth, nel 2007, Hagar ha tenuto in repertorio la canzone nei suoi tour con the Circle (l'ex bassista dei Van Halen Michael Anthony, il batterista Jason Bonham e il chitarrista Vic Johnson).

Hagar rimane ottimista circa l'eventualità di una reunion con i Van Halen nel prossimo futuro.