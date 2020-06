Bob Marley a San Siro: il ricordo dell'organizzatore

Il giorno prima del concerto Franco Mamone mi ha portato nel tour bus che avevamo allestito come camerino di Marley. Era pieno di fumo, una cosa terrificante soprattutto per uno come me che le sostanze stupefacenti non le ha mai toccate.

L’ho incontrato. Lui è stato gentile ma, per così dire, distratto. Non ci ho chiacchierato. Sembrava un santone che stava predicando ai suoi ospiti: mi ricordo quattro donne, sedute per terra. Sono rimasto lì appena cinque minuti ma è stato comunque un momento magico. L’episodio più bello è avvenuto la sera prima del concerto. Erano le nove e lui e i Wailers avevano appena finito di provare. Io ero allo stadio con diversi amici che mi erano venuti a trovare, tra i quali la PFM.

Appena finito di suonare Marley ha proposto ai suoi musicisti e ai tecnici di palco di organizzare una partita di calcio sul prato di San Siro. Saremo stati una ventina, complessivamente, e ci ha coinvolti tutti.

