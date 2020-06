Le brevi di oggi 16 giugno: Stadio, Teyana Taylor, Katy Perry, Black Eyed Peas, Achille Lauro, Riki

"Popclub", il nuovo album di Riki, prodotto da Riccardo Scirè, uscirà venerdì 4 settembre e conterrà il brano sanremese "Lo sappiamo entrambi" e il singolo "Gossip". Per tutti coloro che hanno pre-ordinato “Popclub” nei mesi di novembre e dicembre, l’album sarà disponibile nella versione “Special Edition” con un’esclusiva confezione in alluminio e 5 memo vocali delle prove di alcuni brani del disco.

Questa la tracklist dell’album: “Margot”, “Strip”, “Idee di noi”, “Lo sappiamo entrambi”, “Da Club”, “Litighiamo”, “PopClub”, “Gossip”, “Piccole cose”, “Come mi vuoi”, “Petali e vocoder”.

Nella “Special Edition”, alla tracklist standard si aggiungono: “Margot” (Prova strofa) - 11 agosto 2019, “Lo sappiamo entrambi” (Prova ritornello con Riccardo Scirè) - 16 aprile 2018, “Da Club” (Prova special) - 21 dicembre 2019, “Piccole cose” (Prova ritornello) - 31 ottobre 2018, “Come mi vuoi” (Prova seconda strofa) - 20 dicembre 2019.

Achille Lauro annuncia il nuovo singolo "Bam bam twist", in uscita venerdì 19 giugno, con queste parole:



“In tempi di distanziamento sociale, la mia follia vi porta in pista con un ballo a due, che è stato allo stesso tempo il più promiscuo ed il più elegante degli anni 'mitici' e 'favolosi' del Miracolo Economico. Un ballo che nasce dalla gestualità dello 'spegnere mozziconi di sigarette sulla pista da ballo e pulire le superfici con le estremità di un asciugamano': il twist, l’evoluzione sexy e sensuale dello swing.”

Katy Perry e i Black Eyed Peas saranno gli headliner del Summer Concert virtuale a sostegno di Rock the Vote. Il concerto sarà trasmesso in streaming alle due di questa notte (fra il 16 e il 17 giugno) su democracysummer.org e vi prenderanno parte anche Ne-Yo, Big Freedia, Lucy Hale, Amara La Negra, Saweetie, Sklyar Astin, Max, Leslie Grace, Dove Cameron, Sofia Carson e altri.

Teyana Taylor pubblica venerdì "The Album", il suo nuovo lavoro che contiene i fErykah Badu, Missy Elliott, Ms. Lauryn Hill, Future, Kehlani, Quavo, Rick Ross e altri. Qualche mese fa l'aveva anticipato con il video di “How You Want It?”.

Sabato 27 giugno sulla terrazza del Padiglione 23 del Policlinico Sant'Orsola di Bologna si terrà uno speciale concerto degli Stadio insieme ad alcuni importanti ospiti - trasmesso in diretta streaming sui canali social della band - per lanciare, attraverso la Fondazione Policlinico Sant’Orsola, una raccolta fondi in favore del personale sanitario dell'ospedale bolognese e per l’acquisto di DPI per due ospedali siciliani: l'Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania e l'Ospedale Umberto I di Siracusa.

