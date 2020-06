Fiona Apple, i diritti di due canzoni per beneficienza

La cantautrice newyorchese ha comunicato che i diritti derivanti dalla trasmissione in TV o dall'inserimento in colonne sonore di due canzoni del suo nuovo album "Fetch the bolt cutters" (qui la recensione di Rockol), e precisamente di "Shameika" e "Heavy balloon", per due anni saranno devoluti a due associazioni benefiche, la Harlem Children's Zone e la Seeding Sovereignity.

Ha comunque assicurato che in ogni caso donerà personalmente 50.000 dollari ad ognuna delle due associazioni.



Lo scorso anno Fiona Apple ha devoluto 90.000 dollari di royalties della sua canzone "Criminal" al While They Wait Fund.