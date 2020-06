Chi è Mariah, che canta nel nuovo singolo di Takagi & Ketra 'Ciclone'

È considerata l'astro nascente della trap in salsa reggaeton (o viceversa?) internazionale. A soli 16 anni, in effetti, è stata scovata da un noto produttore considerato un punto di riferimento della scena reggaeton contemporanea - Nely "El Arma Secreta", già collaboratore di star latine come J Balvin, Romeo Santos e anche della nostra Elettra Lamborghini, che come noto ha un discreto seguito in Sud America anche per la sua partecipazione ad alcuni reality show locali - e a 19 si è ritrovata a firmare un contratto per una grande casa discografica (Universal). Il suo nome completo è Mariah Angelique, ma si fa chiamare Mariah Angeliq o più semplicemente Mariah, come è accreditata anche nel nuovo singolo di Takagi & Ketra, "Ciclone" (che vede la partecipazione anche dei Gipsy Kings e di Elodie): la canzone uscirà questo venerdì, 19 giugno, e farà conoscere la voce della cantante anche in Italia.

Mariah è nata a Miami nel 1999: nelle vene sangue per metà cubano e per metà portoricano. Ha esordito nel 2018 cantando nel remix di "Amorfoda" di Bad Bunny, seguito dal freestyle "The real thing". Con la firma per la multinazionale sono arrivati i primi successi: da "Blah" (poi reincisa anche con il portoricano Casper Mágico) a "Miénteme", passando per "Malo". La hit che l'ha catapultata in cima alle classifiche è "Perreito": il videoclip conta ad oggi circa 54 milioni di visualizzazioni. Lo scorso aprile Mariah l'ha cantata anche sul palco del Premio lo Nuestro, evento durante il quale vengono premiati i più importanti esponenti della musica latina in tutto il mondo.

Di sé e della sua musica racconta:

"Sono un'artista versatile, perché sono cresciuta ascoltando molte cose: r&b, hip hop, trap. Da Chris Brown a Justin Bieber, passando per T Pain e Mariah Carey. Poi, cresciuta, ho iniziato a conoscere meglio come funziona l'industria discografica spagnola. Nella mia musica provo a riproporre le vibes del reggaeton old school. Sono una delle poche donne che parla come un ragazzo nelle sue canzoni. Molte persone mi rispettano per questo e voglio continuare a farlo: le ragazze possono dire quello che hanno voglia di dire".

Il suo singolo più recente è "Gracias", che anticipa l'album d'esordio "It's Mariah Baby", atteso per la fine del 2020.