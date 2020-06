Roger Waters: "Us + Them", il film, arriva in digitale. Non perdetelo. VIDEO

"Us + Them", il nuovo film di Roger Waters, come già abbiamo annunciato arriva in digitale - lo potete già preordinare qui - dopo essere stato nelle sale lo scorso ottobre, e dopo che l'ex-Pink Floyd lo ha presentato al Festival di Venezia. Un film che non ha deluso le attese, da vedere o da rivedere: questo documentario, tratto dai concerti del tour 2017-2018, raccoglie le splendide immagini di uno degli spettacoli più emozionanti e visivamente travolgenti degli ultimi anni, offrendo inoltre una qualità sonora nella storica tradizione dei Pink Floyd. Per questo film Waters è tornato a collaborare con il regista Sean Evans, che aveva diretto magnificamente il precedente “Roger Waters The Wall”.

Il risultato è un nuovo fuoco di fila di immagini e suoni che ti inchiodano alla poltrona; in alcuni momenti non si ha neanche il tempo per chiudere le palpebre, che sei di nuovo lì a sgranare gli occhi per non perderti un solo fotogramma del film. "Us + Them" è un viaggio a forti tinte emozionali nella vita di ogni essere umano, con i suoi sogni e i suoi tormenti, nella lotta quotidiana per veder rispettati i propri diritti e nel tentativo di stabilire un rapporto di forte empatia con gli altri.

Sono temi che hanno già attraversato la discografia di Waters sin dai suoi lavori per i Pink Floyd. La musica ti traghetta in quelli che sono argomenti cari al bassista, passando dalla politica ai diritti umani, dalla libertà all’amore. Magicamente, canzoni diverse e di differenti periodi, trovano la giusta collocazione in un continuum logico e discorsivo che le legano perfettamente tra loro. Questo filo attraversa il periodo che va dagli album "Meddle" a "The Wall" dei Pink Floyd, scandagliando tra le pieghe del suo ultimo lavoro, "Is This The Life We Really Want?". A dar forza alle riprese del concerto vengono utilizzate alcune immagini realizzate esclusivamente per il film, in molte delle quali torna a collaborare con Waters la nostra Azzurra Caccetta, che offre il proprio volto per raccontare il tema dei migranti e delle tragedie che si stanno consumando a pochi metri da casa nostra. Rispetto a "The Wall" questi inserti extra sono notevolmente ridotti, ma risultano estremamente efficaci pur nella sintesi dei propri messaggi. Il protagonista è ovviamente Roger Waters, padrone dello schermo, che canta e suona e comunica con il suo volto e il suo corpo. Le riprese regalano il giusto peso anche alla band che ha seguito l’artista in questo lungo e fortunato tour. Ogni musicista ha dato il meglio per questo spettacolo, suonando con passione e partecipazione e donando al film un valore aggiunto che verrà apprezzato dagli spettatori.

Cosi come nei concerti, è il momento dedicato all’album “Animals” a regalare le immagini più belle e coinvolgenti del film. La scena della “costruzione” della Battersea Power Station, che si materializza davanti agli occhi degli increduli spettatori, rimarrà per sempre nel già ricco immaginario pinkfloydiano.

Nino Gatti

“Roger Waters Us + Them" è disponibile in versione digitale qua, da oggi 16 giugno.