Dave Mustaine: "Abbiamo diciotto canzoni per il nuovo album"

Buone notizie per i fan dei Megadeth. La metal band statunitense, per bocca del frontman Dave Mustaine, che ha partecipato al programma radiofonico di Sirius XM condotto da Josè Mangin 'Metal Tour of the Year', ha fatto sapere di avere registrato ben diciotto canzoni per il loro nuovo album.

Parlando di questo possibile nuovo album, che manca dalla discografia del gruppo dal gennaio 2016 quando venne pubblicato "Dystopia", Mustaine ha dichiarato:

"Dirk (Verbeuren, il batterista) e David Ellefson hanno appena concluso le loro parti. Questo è probabilmente uno dei dischi più forti che abbiamo mai fatto per quanto riguarda la durata. Gli altri dischi che abbiamo fatto hanno tutti una lunghezza diversa, e il contratto che abbiamo per una etichetta, è per un disco di otto canzoni, per un'altra, invece sono undici, quindi, realisticamente, tutto ciò che dobbiamo fare è un album di undici canzoni e abbiamo finito, giusto? Ma così non è per il vecchio zio Dave.”

Continua ancora Mustaine:

“Siamo arrivati ​​alla fine e ho detto, 'non abbiamo pensato alle cover'. Avevamo un paio di canzoni che volevamo fare per questo disco. 'Dannazione, ci siamo dimenticati. Cosa facciamo? Ne vogliamo ancora parlare?' 'Sì, ne vogliamo parlare'. Quindi abbiamo finito per fare diciotto canzoni, e poi avevamo un'altra canzone che ci eravamo dimenticati, quindi ne avevamo diciannove. Abbiamo lasciato fuori una delle cover quindi ora per l'album ne abbiamo diciotto.”

Facendo un esercizio più divertente che utile, cercando di dare una posizione a questo prossimo album all'interno della discografia della band, Mustaine dice:

"Penso che questo sia probabilmente tra i primi quattro dischi (...) È lassù con "Countdown (To Extinction)", "Rust In Peace" e probabilmente "Peace Sells". L'altro che vorrei citare è "Dystopia". Così arrotondiamo a cinque."

Il gennaio scorso, i Megadeth hanno tenuto il primo concerto con Mustaine da quando ha completato le cure per un cancro alla gola, diagnosticatogli a luglio 2019.