Myles Kennedy: il secondo album solista è quasi pronto

Il frontman degli Alter Bridge, Myles Kennedy, durante il periodo di clausura forzata ha preparato il suo secondo disco solista, dopo “Year of the Tiger” (leggi qui la nostra recensione) uscito nel marzo 2018, e, in una chat con la giornalista Kylie Olsson, ha rivelato che è "praticamente fatto".

Il 50enne rocker di Boston su questo ultimo periodo ha dichiarato:

"Sono entusiasta. Sono stato capace di fare qualcosa durante questo periodo, e anche di uscire con la mia famiglia, è stato meraviglioso".

Myles nella conversazione con la Olsson ha detto che intende iniziare a registrare il disco nei prossimi mesi, per poi pubblicarlo nel 2021. Entrando più nello specifico parlando del nuovo album ha dichiarato:

"È sicuramente un po' più collegato, per quanto riguarda l'approccio generale. 'Year of the Tiger' si appoggia pesantemente sul lato acustico delle cose, e ha sicuramente un'atmosfera blues. Questo lo continua nel senso che è la mia opportunità di avventurarmi ancora più nel regno del blues, specialmente come chitarrista. Ma, detto questo, è un po' più rumoroso."

Continua ancora dicendo di non voler fare un altro concept album come il precedente, anche se sicuramente è stato influenzato da quello che sta accadendo ed è accaduto nel mondo.