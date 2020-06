Christine and the Queens, guarda la sua esibizione da Jimmy Fallon. Video.

La cantautrice francese Christine and the Queens lo scorso 12 giugno è stata ospite al The Tonight Show con Jimmy Fallon e hanno proposto "I Disappear in Your Arms", bonus track del recente EP “La Vita Nuova”.

Nella sua esibizione, Heloise Letissier – questo il nome che risulta alla anagrafe – si muove sola in modo teatrale su di un palco completamente vuoto, in penombra, vestita con elegante camicia bianca e pantaloni neri.