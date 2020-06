Steve Howe annuncia l'uscita dell'album solista "Love is"

Il chitarrista degli Yes Steve Howe ha annunciato la data di uscita del suo nuovo album solista, “Love Is”, precedentemente prevista per il 17 aprile, ora invece confermata per il prossimo 31 luglio. Il disco segna il suo ritorno discografico solista dai tempi dello strumentale “Time” pubblicato nel 2011. In “Love Is” saranno inclusi cinque brani strumentali, sui dieci totali. "The Headlands" è il primo brano reso disponibile all'ascolto del nuovo disco.

Nei brani strumentali Steve Howe suona vari generi di chitarra, tastiere, percussioni e chitarra basso; insieme a lui canta la voce degli Yes Jon Davison. Nell'album le parti di batteria sono affidate al figlio, Dylan Howe.

Del disco Howe ha detto:

“Ho chiamato l'album 'Love Is' perché suggerisce l'idea centrale che l'amore è importante, ma sono molto importanti anche l'amore per l'universo e per l'ecologia. Alexander Humboldt ha fatto il giro del mondo e ha riconosciuto che stiamo distruggendo il pianeta, ma è accaduto 200 anni fa! Noi stiamo ancora distruggendo il pianeta e, credo, le mie canzoni mostrino il mio desiderio di amore per la natura e come bellezza, arte e musica derivino dalla natura. E' un tema su quelle cose, l'amore, la bellezza, l'ecologia, la natura e le belle persone.”

Sui brani strumentali il 73enne musicista inglese riflette:

“Gli strumentali sono stati d'animo, luoghi in cui sono andato, ho pensato che fossero belli e li ho sviluppati fino al punto in cui sono diventati delle tracce.”

Tracklist (i brani con l'asterisco sono quelli strumentali):

1 Fulcrum *

2 See Me Through

3 Beyond the Call *

4 Love Is a River

5 Sound Picture *

6 It Ain’t Easy

7 Pause For Thought *

8 Imagination

9 The Headlands *

10 On the Balcony