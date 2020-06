Beatles, "ritrovato un nastro prezioso". Vediamo cosa c'è di vero...

La notizia che leggerete oggi su molti giornali e siti italiani, ripresa da una notizia del tabloid britannico "Mail Online", che a sua volta cita come fonte il "Sun", dirà che è stato "ritrovato" il nastro di una "jam session" ad Abbey Road dei Beatles di quando ancora non c'era con loro Ringo Starr (qualcuno magari si prenderà la briga di aggiungere che alla batteria c'era Pete Best), e che quel nastro, "conservato" da Geoff Emerick, tecnico del suono e a lungo collaboratore dei Beatles, è stato valutato 5 milioni di sterline. La proprietà di quel nastro, del quale non si conosce il contenuto, tranne che dovrebbe includere un'esecuzione di "Love me do", è in discussione, giacché essendo stato registrato a spese della EMI (oggi Universal) tecnicamente appartiene alla Universal; ma secondo la "finders law" britannica (che grossolanamente equivale al nostro proverbio "roba trovata, roba regalata"), Emerick - o meglio i suoi eredi: il fonico è morto nell'ottobre del 2018, e la scatola contenente il nastro è stata ritrovata nella sua abitazione di Los Angeles) - trascorsi tutti questi anni senza che il proprietario effettivo ne abbia reclamato la proprietà ne sarebbero diventati i legittimi detentori (e avrebbero il diritto di mettere all'asta il prezioso ritrovamento).

A quel che scrive il "Mail Online", la registrazione risalirebbe al primo giorno in cui i Beatles registrarono negli studi della EMI di Abbey Road (che allora non si chiamavano ancora così).Secondo quanto riferito dai giornali britannici, Emerick avrebbe conservato il nastro benché gli fosse stato ordinato di distruggerlo, o cancellarlo (questa ricostruzione non è attribuibile a nessuno, ed è su questa che si baserà l'opposizione di Universal in tribunale: ammesso che la storia abbia fondamento, Emerick, allora dipendente EMI, avrebbe trasgredito alle istruzioni ricevute e quindi il nastro sarebbe rimasto nelle sue mani indebitamente).

Ora, la storia è bellissima, come molte di quelle che riguardano gli inizi dei Beatles, e come molte storie bellissime è anche, probabilmente, in buona parte inventata.

Vediamo i fatti.

Intanto la data: è il 6 giugno del 1962, siamo nello studio 2 della EMI di St. John's Wood, e fra le 19 e le 22 i Beatles - John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Pete Best - prima provano, suonando tutti insieme dal vivo, come si faceva all'epoca, alcuni brani, poi ne registrano quattro.

Alla registrazione presiedono George Martin e il suo assistente, Ron Richards, affiancati dal fonico titolare, Norman Smith, e dal "tape-op", cioè dalla persona che fisicamente maneggiava il registratore, Chris Neal. Geoff Emerick, allora appena sedicenne, ammesso che fosse nei paraggi, era poco più che il ragazzino del tè. Tenetene conto, ne riparleremo.

Le prove, fra l'altro complicate dall'inadeguatezza degli amplificatori portati dai Beatles - che erano quelli che usavano per le serate, ed erano in cattive condizioni, e non adatti all'uso in uno studio di registrazione - non vennero registrate. Vennero invece registrate quattro canzoni: "Besame Mucho", "Love Me Do", "PS I Love You" e "Ask Me Why".

Di queste, due sono venute alla luce in seguito: quella di "Besame mucho", rinvenuta in una collezione, e quella di "Love me do", ritrovata negli archivi EMI nel 1994 (sono entrambe incluse in "Anthology I")

Ora: come anticipato, che è del tutto improbabile che il ragazzino Emerick avesse ricevuto istruzioni operative in quella circostanza. I suoi inizi effettivi come assistente fonico per i Beatles sono posteriori, risalgono alla registrazione di "She loves you", avvenuta l'1 luglio del 1963.

E' vero invece che nel 1966 Geoff Emerick, a quel punto effettivamente e pienamente nel ruolo di fonico (che svolse egregiamente, contribuendo in maniera significativa all'evoluzione della musica registrata dai Beatles), fu incaricato dalla EMI di lavorare su versioni "mock-stereo" (cioè "finto stereo") delle canzoni incluse nei primi due singoli dei Beatles, che allora erano stare registrate in mono. Le canzoni erano "Love Me Do", "P.S. I Love You", "She Loves You" e"I'll Get You". E se dovessi scommettere cinque euro, scommetterei che il nastro "da cinque milioni di sterline" è una copia di quelle versioni "mock-stereo" realizzate, su istruzioni della EMI, da Emerick (il che spiegherebbe perché il fonico se ne fosse tenuta una copia).

Riassumendo: dato per buono che le registrazioni siano effettivamente, come dicono i tabloid, risalgano al 6 giugno del 1962, i casi sono due. O Emerick, frugando (su autorizzazione) negli archivi EMI per lavorare sui "mock-stereo", aveva recuperato il nastro originale delle registrazioni di quel 6 giugno (delle quali, come ricordato, due sono già disponibili ufficialmente, e cioè "Love me do" e "Besame mucho"), e se n'era fatto surrettiziamente una copia - quindi l'importanza del ritrovamento sarebbe relativa alle altre due canzoni finora inedite in quella versione ("P.S. I love you" e "Ask me why"). O il nastro ritrovato è una copia del lavoro di Emerick nel 1966, e quindi non ha alcun valore storico, perché quelle versioni mock-stereo sono state ampiamente pubblicate.

In entrambi i casi, a mio parere - ma prometto di approfondire le ricerche in giornata - la proprietà di quelle registrazioni è indiscutibilmente della EMI, e quindi della Universal.

Ci torno sopra.

(Franco Zanetti)