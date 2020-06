Noel Gallagher vuole prendere la patente (a 53 anni)

Alla non più verdissima età di 53 anni Noel Gallagher ha preso in considerazione l'idea di prendere la patente. Forse l'ex membro degli Oasis si è stancato di essere sempre trasportato in giro da qualcuno, anche se pensa che comunque non sia il massimo viaggiare da soli.

Il musicista inglese lo ha rivelato parlando al podcast 'Matt Morgan's Funny How?':

''A volte penso di avere una gran voglia di guidare, poi penso che sarebbe noioso andare da qualche parte perché dovrei guidare.''

Un altro problema che si pone Noel è quello di quale automobile scegliere per andare in giro, ha detto al proposito:

“Non saprei che tipo di macchina prendere. Probabilmente prenderei una vecchia auto degli anni '80.”

Tempo fa, quando gli Oasis erano al culmine del loro successo, nella seconda parte degli anni Novanta, Noel Gallagher acquistò una Jaguar Mark II del 1967 pagandola ben 110.000 sterline, anche se, di fatto, non poteva guidarla. La sua idea di allora era quella di superare il test di guida prima che gli venisse consegnata la prestigiosa automobile, ma abbandonò le lezioni dopo la prima volta rinunciando così a prendere la patente. Questo il suo ricordo:

“Non guido, presi una lezione di guida negli anni '90 e mi dissi che non faceva per me. Ho comprato una Mark II Jaguar, rimessa a nuovo, con la premessa che prima che mi venisse consegnata avrei imparato a guidare. Al momento della consegna avevo dimenticato che l'avevo comprata! Ce l'ho ancora, la darò a uno dei miei figli, a quello che riterrò ne sia il più degno.”

Noel Gallagher ha tre figli: Anais di venti anni, avuta dalla ex moglie Meg Matthews; Donovan e Sonny, rispettivamente di dodici e nove anni, con la moglie Sara MacDonald.