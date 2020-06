Tom Walker: ascolta il nuovo singolo "Wait For You"

Il 28enne musicista britannico Tom Walker ha pubblicato il singolo, "Wait For You". La canzone segna il suo ritorno discografico dall'uscita del suo album di debutto del marzo 2019 "What A Time To Be Alive" (leggi qui la nostra recensione).

In un comunicato stampa, a proposito del brano, Walker dichiara:

"Questa canzone parla di un mio compagno che ha vissuto una cosa da adolescente che gli ha cambiato la vita. Gli ci è voluto molto tempo per guarire... ora è una delle persone più estroverse e positive che tu possa incontrare. Mi ha fatto pensare che tutti potremmo attraversare momenti difficili; è quello che scegli di fare dopo che è importante. Se può emergere qualcosa di positivo, è una cosa davvero speciale".