Grey Daze, il nuovo singolo riunisce Chester Bennington e i Korn

La prima band di Chester Bennington, i Grey Daze, dei quali il compianto cantante dei Linkin Park venuto a mancare nel luglio 2017 ha fatto parte fino al 1998, ha pubblicato un nuovo singolo, “B12”, con i featuring dei chitarristi dei Korn Brian “Head” Welch e James “Munky” Shaffer. Il brano fa parte del prossimo album della band, “Amends”, in uscita il 26 giugno dopo che la pubblicazione è stata posticipata, subendo il destino di molte altre, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Nella clip che accompagna “B12” – la trovate qui sotto – sono presenti filmati d’archivio delle performance di Chester Bennington con i Grey Daze.

Caricamento video in corso Link

Il singolo è il quinto diffuso dalla band quest’anno: prima di “B12” i Grey Daze, nati a Phoenix nel 1993, hanno pubblicato “What's in the Eye”, “Sickness”, “Sometimes” e “Soul Song”. Proprio poco prima della sua dipartita la voce di “In The End” si era riavvicinata agli ex compagni di band per rimettersi al lavoro insieme su alcune vecchie canzoni. È su queste che i Grey Daze hanno continuato a lavorare anche dopo la morte di Chester, utilizzando le registrazioni originali della voce del cantante e la nuova musica registrata.