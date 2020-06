Bruce Springsteen condivide la versione live a Stoccolma del 2005 di ‘Reason To Believe’

Il Boss ha condiviso con i fan l’audio della sua esecuzione dal vivo del brano di “Nebraska” “Reason To Believe” nella versione proposta da Bruce Springsteen nel 2005 a Stoccolma all’interno del suo “Devils and Dust Tour”. Potete ascoltare la canzone nel video che segue, uno dei tanti che la voce di “Born in the U.S.A.” ha di recente messo a disposizione del pubblico sia per l’ascolto online e sia per il download. Gli altri materiali li trovate sul sito ufficiale del rocker del New Jersey.

La versione di “Reason To Believe” di Stoccolma del tour interamente acustico di Springsteen è stata realizzata con un microfono che distorce la voce del Boss. Il “Devils and Dust Tour” ha preso il via al Paramount Theatre di Asbury Park nell’aprile del 2005 e si è concluso, sempre in New Jersey, nel mese di novembre, alla Sovereign Bank Arena di Trenton. Il Boss ha fatto tappa anche in Italia, con un concerto a Bologna, uno a Roma e uno a Milano.