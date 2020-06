Liam Gallagher: ‘Anni fa ho quasi dato fuoco alla casa (di Ibiza) di Noel’

I fratelli Gallagher di liti ne hanno avuto parecchie, tante da decretare la stessa fine di quella che è stata forse la band più significativa del brit-pop britannico. Ma se c’è un altro aspetto che ha caratterizzato in modo rilevante lo stile di vita di Noel e Liam Gallagher, dentro e fuori dalle fila degli Oasis, si tratta degli eccessi, quelli di “Rock N’ Roll Star” e di “Cigarettes & Alcohol” per intenderci, entrambe contenute nell’esordio discografico degli Oasis, “Definitely Maybe”. È in nome di quelli che anni fa il cantante della band è arrivato a tanto così dal dare fuoco alla casa di Ibiza del fratello Noel.

L’ha raccontato lo stesso Liam nel corso dello show televisivo “Save Our Summer” di Peter Crouch. La tentata distruzione, ha raccontato la voce di “Live Forever”, è andata in scena prima dello scioglimento degli Oasis, avvenuto nel 2009. “Il nostro ragazzo una volta aveva una casa a Ibiza, anni fa, alla quale io ho quasi dato fuoco quando me l’ha prestata”, ha ricordato Liam Gallagher. Stordito, pare, dai fumi dell’alcool, il cantante britannico si è acceso una sigaretta e l’ha lanciata giù dalla scogliera. “E un minuto dopo c’erano un sacco di fiamme”, spiega ancora Liam, che ha poi cercato di porre rimedio al danno: “Non avevamo nemmeno disfatto le valigie, quindi ero lì a correre su e giù con pentole e padelle lanciandole [verso le fiamme] perché non potevo scendere laggiù”.

Il minore dei fratelli Gallagher ha pubblicato ieri il suo “MTV Unplugged”, il secondo album live solista di Liam dopo le “Acoustic Sessions” uscite sempre quest’anno. Dal punto di vista degli album in studio, invece, il cantante britannico ha all’attivo due dischi in solitaria: il debutto “As You Were” uscito nel 2017 e “Why Me? Why Not.” del 2019.