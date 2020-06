Beatles: rimandata di un anno l'uscita del film "Get back"

La Walt DIsney Pictures ha annunciato il rinvio dell'uscita di "The Beatles: Get back": il film di Peter Jackson, ricavato dal materiale filmato nel gennaio del 1969 durante le riprese di quello che sarebbe poi diventato il film "Let it be", sarebbe dovuto uscire quest'anno, inizialmente prima dell'estate - in coincidenza con il cinquantennale della pubblicazione dell'album "Let it be" - poi in autunno, per il lucroso mercato natalizio. Probabilmente a causa delle conseguenze (organizzative e commerciali) della pandemia di Covid, l'uscita della pellicola è stata rimandata al 27 agosto 2021. Non è ancora noto se il rinvio riguarderà anche la pubblicazione della prevista riedizione discografica in occasione del cinquantenario dell'album "Let it be", alla quale sta lavorando da tempo Giles Martin.