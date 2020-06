I Toots and the Maytals sono tornati: ad agosto il primo album in 10 anni

Dopo circa dieci anni di assenza dal panorama discografico i Toots and the Maytals hanno pubblicato un nuovo singolo, “Got to Be Tough”, annunciando contestualmente l’uscita di un album d’inediti il prossimo 28 agosto, di cui “Got to Be Tough” è la title track. “Questo album parla delle ingiustizie mentre indica un tempo migliore”, ha spiegato interpellato dall’edizione statunitense di Rolling Stone il frontman del gruppo Frederick "Toots" Hibbert, proseguendo: “Questo disco insegna una via per guarire e dirigersi verso giorni migliori nel viaggio che abbiamo davanti. Questo album ‘Got to be Tough’ vuole costruire obiettivi positivi”. L’ultimo disco d’inediti della band, “Flip and Twist”, risale al 2010.

Tra i brani che compongono la tracklist di “Got to Be Tough” c’è anche una cover della storica formazione rocksteady giamaicana di "Three Little Birds", uno dei brani di “Exodus” di Bob Marley e dei suoi Wailers. Per l’occasione la band ha coinvolto il musicista e figlio della voce di “No Woman No Cry” Ziggy Marley.

Ecco la tracklist di “Got to Be Tough”:

1. Drop Off Head

2. Just Brutal

3. Got to Be Tough

4. Freedom Train

5. Warning Warning

6. Good Thing That You Call

7. Stand Accuse

8. Three Little Birds feat. Ziggy Marley

9. Having a Party

10. Struggle