Post Malone, Tommy Lee (Mötley Crüe) alla batteria nel singolo che porta il suo nome

Il batterista dei Mötley Crüe non dà solo il titolo al nuovo singolo di Tyla Yaweh uscito oggi e realizzato in collaborazione con l'amico Post Malone, come vi avevamo riferito oggi: Tommy Lee sarà anche ospite, con la sua batteria, nella traccia. L’ha raccontato lui stesso nel corso di un’intervista con l’emittente SiriusXM, rivelando a proposito di "Tommy Lee": “Suono la batteria in questa canzone di Post Malone che sta uscendo e se ci credete la canzone s’intitola ‘Tommy Lee’”. Prosegue poi il musicista statunitense: “Tratta sostanzialmente del vivere quella vita da rockstar di cui le personalità del mondo dell’hip-hop sembrano parlare”. E ancora: “La traccia è stata registrata e ci sono alcuni demo di batteria, ma li distruggerò”.

Caricamento video in corso Link

Non è la prima volta che il rapper di Syracuse fa squadra con artisti, chi più che meno, di culto, coinvolgendoli nei propri brani, o che Post Malone rende omaggio ai grandi del passato. Nel mese di aprile, ad esempio, l’artista ha offerto il suo tributo ai Nirvana accompagnato dal batterista dei Blink-182 Travis Barker, con il quale Post Malone è tra l’altro al lavoro su nuova musica. Lo scorso anno, invece, Austin Richard Post – questo il nome all’anagrafe del rapper statunitense – ha proposto, ottenendo un sonoro sì, a Ozzy Osbourne di incidere con lui il brano "Take What You Want”.

Tommy Lee pubblicherà il suo prossimo album solista, “Andro”, il prossimo 16 ottobre. Tra gli ospiti del disco il batterista ha già fatto sapere che ci saranno Lukas Rossi, Josh Todd, Mickey Avalon e Brooke Candy.