Concerti 2020, Good Riddance: slitta al 2021 il live al Low-L Fest

È stata ufficializzata la nuova data dei Good Riddance, che avrebbero dovuto esibirsi quest’estate al Low-L Fest di Guardamiglio, in provincia di Lodi, e che causa Covid-19 andranno invece in scena, come molti, con un anno di ritardo, il 18 giugno 2021, sempre al Low-L Fest del Lodigiano. La nota stampa che rende noto lo slittamento del live della band di Santa Cruz, California, rimanda poi, per ulteriori informazioni, ai seguenti indirizzi: www.hubmusicfactory.com e https://www.facebook.com/events/254433276004713/.

La band porterà sul palco di Guardamiglio i brani della sua ultima prova di studio, “Thoughts and Prayers”, uscita lo scorso anno, insieme ai classici del suo repertorio.

I Good Riddance, noti anche come GR, si sono sciolti nel 2007 ma hanno ripreso le attività nel 2012: Russ Rankin e soci, che hanno esordito nel mercato del disco nel 1995 con “For God and Country”, hanno pubblicato nel corso della loro carriera nove album.