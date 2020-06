Neil Young, conto alla rovescia per ‘Homegrown’: un’altra anticipazione dell’album perduto

Manca davvero poco, dopo un’attesa durata decenni, all’arrivo del cosiddetto album perduto di Neil Young, “Homegrown”, registrato dal rocker canadese tra il 1974 e il 1975 e messo da parte per anni perché troppo doloroso da riprendere in mano per la voce di “Out on the Weekend”. Aspettando la pubblicazione di quello che il musicista ha presentato come un ponte unisce “Harvest”, del 1972, e “Comes a Time”, del 1978, Neil Young ha già anticipato il mese scorso un primo brano, “Try”, che vi avevamo fatto ascoltare qui, e oggi, 12 giugno, regala ai fan un secondo assaggio di “Homegrown”, il brano “Vacancy”. Potete ascoltare la canzone qui:

Delle dodici tracce che compongono l’album – qui la sua tracklist - cinque hanno trovato ospitalità in altri dischi di Neil Young. Brani come "Homefires", "Separate Ways", “Kansas”, “Mexico”, “Try” e “Little Wing” sono stati poi proposti dal vivo dal musicista in diverse occasioni tra gli anni Novanti e Duemila.