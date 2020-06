Paul McCartney, a luglio l’edizione super deluxe di ‘Flaming Pie’

Torna sul mercato, in edizione super deluxe, la decima fatica solista di Paul McCartney, “Flaming Pie”, originariamente uscita nel maggio del 1997, a quattro anni di distanza circa dal precedente “Strawberries Oceans Ships Forest”. La deluxe edition, in arrivo il prossimo 31 luglio, includerà sette dischi, dei quali cinque CD e due DVD. Nello specifico, i cinque CD conterranno la versione originale dell’album rimasterizzata, demo, registrazioni casalinghe, outtakes, lati B, un audio tour e alcuni estratti dalla serie per la radio del 1995 Oobu Joobu. Per quanto riguarda la coppia di DVD essa conterrà invece video musicali, un’intervista di David Frost e soprattutto il documentario “In the World Tonight”.

Ad accompagnare la musica ci saranno anche un libro di 128 pagine con foto inedite scattate da Linda McCartney, artwork vari, uno scritto di Chris Heath, interviste alla squadra coinvolta nella realizzazione del disco, didascalie dettagliate sulle singole tracce, testi scritti a mano e vari materiali. Oltre alla versione classica della ristampa sarà messa a disposizione, in edizione limitata a 3mila copie, anche l’edizione da collezione, che in aggiunta a quanto già menzionato includerà anche quattro vinili (il doppio LP originale, un vinile di registrazioni casalinghe e un quarto disco con la collaborazione tra Macca e il poeta beat Allen Ginsberg "The Ballad of Skeletons") e un portfolio con sei stampe serigrafate di Linda McCartney.

Sul negozio online del polistrumentista di Liverpool trovate informazioni dettagliate su tutti i formati e le versioni a disposizione e una prima idea dell’aspetto che avrà la ristampa potete farvela guardando questo video:

Questa la tracklist della super deluxe edition di “Flaming Pie”:

Disc 1

1. "The Song We Were Singing"

2. "The World Tonight"

3. "If You Wanna"

4. "Somedays"

5. "Young Boy"

6. "Calico Skies"

7. "Flaming Pie"

8. "Heaven on a Sunday"

9. "Used to Be Bad"

10. "Souvenir"

11. "Little Willow"

12. "Really Love You"

13. "Beautiful Night"

14. "Great Day"

Disc 2 (CD 2 - Demos & Home Recordings)

1 "The Song We Were Singing" [Home Recording]

2. "The World Tonight" [Home Recording]

3. "If You Wanna" [Home Recording]

4. "Somedays" [Home Recording]

5. "Young Boy" [Home Recording]

6. "Calico Skies" [Home Recording]

7. "Flaming Pie" [Home Recording]

8. "Souvenir" [Home Recording]

9. "Little Willow" [Home Recording]

10. "Beautiful Night" [1995 Demo]

11. "Great Day" [Home Recording]

Disc 3 (CD 3 - Studio Tracks)

1. "Great Day" [Acoustic]

2. "Calico Skies" [Acoustic]

3. "C'mon Down C'mon Baby"

4. "If You Wanna" [Demo]

5. "Beautiful Night" [Run Through]

6. "The Song We Were Singing" [Rough Mix]

7. "The World Tonight" [Rough Mix]

8. "Little Willow" [Rough Mix]

9. "Whole Life" [Rough Mix]

10. "Heaven on a Sunday" [Rude Cassette]

Disc 4 (CD 4 - B-sides)

1. "The Ballad of the Skeletons"

2. "Looking for You"

3. "Broomstick"

4. "Love Come Tumbling Down"

5. "Same Love"

6. "Oobu Joobu Part 1"

7. "Oobu Joobu Part 2"

8. "Oobu Joobu Part 3"

9. "Oobu Joobu Part 4"

10. "Oobu Joobu Part 5"

11. "Oobu Joobu Part 6"

Disc 5

1. "Flaming Pie at the Mill" (Spoken Word)

Disc 6 (DVD 1)

1. "In The World Tonight" (Documentary)

Disc 7 (DVD 2)

1. "Beautiful Night "

2. "Making of Beautiful Night"

3. "Little Willow"

4. "The World Tonight" [Dir. Alistair Donald]

5. "The World Tonight" [Dir. Geoff Wonfor]

6. "Young Boy" [Dir. Alistair Donald]

7. "Young Boy" [Dir. Geoff Wonfor]

8. "Flaming Pie" EPK 1

9. "Flaming Pie" EPK 2

10. "In the World Tonight" EPK

11. Flaming Pie Album Artwork Meeting

12. Tfi Friday Performances

13 David Frost Interview

“Flaming Pie” è stato all’epoca registrato dalla voce di “Let It Be” nel corso di un paio d’anni, subito dopo il coinvolgimento di McCartney nella realizzazione del documentario “Beatles Anthology”. Nel disco sono presenti i featuring di componenti della famiglia del musicista come il figlio James McCartney e la moglie, venuta a mancare nel 1998, Linda McCartney.