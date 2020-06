Pettarin (FI): “Necessario provvedere a sostenere anche le industrie fonografiche”

Tra gli emendamenti segnalati al DL Rilancio c'è anche quello dell’Onorevole Pettarin (Forza Italia) che, riprendendo anche alcuni ordini del giorno approvati al Senato, estende il Fondo emergenze delle Istituzioni culturali previsto all’art. 183 del Decreto anche alle agli “editori musicali e industrie fonografiche”, che erano state escluse da tutti i Decreti precedenti. “Ho inteso sostenere con decisione questo emendamento, insieme con l’On. Calabria, perché ho visto i cali drammatici per questo comparto che per 3 mesi non ha potuto registrare nuovi album, lanciarne di nuovi e sono state cancellate tutte le più importanti manifestazioni canore internazionali. Ho espresso al Governo e al Ministro Franceschini l’auspicio che si possa sostenere questo comparto industriale che permette a tanti giovani di potersi esprimere ed è anche un vanto all’estero con grandi artisti italiani che si sono affermati negli ultimi anni”.