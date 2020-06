David Gilmour, esce la sua prima nuova canzone in cinque anni

Il chitarrista dei Pink Floyd ha in programma di pubblicare “Yes I have ghosts”, la prima nuova canzone di David Gilmour in cinque anni, che sarà inclusa nell’audiolibro del volume di sua moglie, “A theatre for dreamers”. La nuova versione del libro di Polly Samson, realizzato in collaborazione con l’addetto alle sei corde della leggendaria band britannica che ha scritto la musica per la prossima pubblicazione, arriverà sui mercati il prossimo 25 giugno.

Secondo quanto riferito dal New Musical Express, la canzone di Gilmour - che ha dato alle stampe il suo ultimo album, “Rattle that Lock”, nel 2015 - sarà pubblicata entro la fine del mese di giugno, prima dell'arrivo della versione integrale dell’audiolibro “A theatre for dreamers”. Il brano è ispirato a un personaggio del romanzo, ed è stato scritto dal chitarrista del gruppo di “The dark side of the moon” insieme a Polly Samson.

Recentemente David Gilmour è stato protagonista della serie di video, “Von Trapped Family”, che ha visto il chitarrista dei Pink Floyd, direttamente dalla propria casa, suonare e cantare alcuni brani oltre che a conversare con sua moglie Polly Samson e la sua famiglia. A margine di uno degli episodi trasmessi online Gilmour ha ricordato il compianto fondatore della leggendaria band britannica, cantando e suonando le cover di due brani di Syd Barrett.