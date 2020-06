Samuel (Subsonica) pubblica un album dal vivo: ascolta

Il frontman dei Subsonica ha pubblicato oggi, 12 giugno, un album dal vivo che include le canzoni del lavoro discografico solista di Samuel uscito nel 2017, “Il codice della bellezza” (leggi qui la nostra recensione), registrate live con l'orchestra Bandakadabra. Il disco, che presenta arrangiamenti inediti a cura di Giulio Piola, sarà presentato dal vivo il prossimo 15 giugno in occasione di un secret show in programma a Torino per - ha fatto sapere Samuel attraverso un post pubblicato su Instagram - "inaugurare la ripartenza degli eventi live, prima di tornare a esibirci dal vivo questa estate". Lo spettacolo del leader della band torinese, organizzato in collaborazione con Martini, sarà accessibile e visibile gratuitamente anche in streaming sui social media dell’artista.

“Qualche settimana fa sembrava impossibile incontrarci e salire su un palco a suonare, motivo in più per ripartire proprio da questo disco live”, ha scritto Samuel sui social annunciato l’uscita di “Il codice della bellezza (Live con orchestra)”. Ha poi aggiunto:

“Torneremo a esibirci dal vivo questa estate!”

Ascolta l’album con le canzoni registrate dal vivo del primo disco solista di Samuel, uscito il 24 febbraio del 2017: