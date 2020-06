Concerti 2020, Simple Minds: confermata per il 2021 anche la data a Taormina

Il gruppo scozzese, che avrebbe dovuto esibirsi nel nostro Paese tra i prossimi mesi di luglio e agosto, ha rimandato al 2021 i suoi concerti. Dopo l’annuncio riguardante le date in programma a Pistoia, Roma, Pescara e Verona, è stato confermato che i Simple Minds si esibiranno presso il Teatro Antico di Taormina sabato 17 luglio 2021.

Live Nation ha fatto sapere che “è così completa la riprogrammazione del tour 2021 dei Simple Minds” in Italia e che “i biglietti già acquistati restano validi per la nuova data”. Così come i biglietti per gli altri concerti di Jim Kerr e soci, anche i titoli d’ingresso per lo spettacolo a Taormina sono disponibili su TicketOne e su tutte le altre piattaforme autorizzate.

Ecco tutti i dettagli dei cinque live del “40 Years of Hits Tour” dei Simple Minds confermati nel nostro Paese:

GIOVEDÌ 1 LUGLIO @ PISTOIA – PISTOIA BLUES, PIAZZA DUOMO

Prezzi biglietti:

Poltronissima – € 65,00 + diritti di prevendita

Tribuna Gold – € 65,00 + diritti di prevendita

Platea 1° settore – € 55,00 + diritti di prevendita

Platea 2° settore – € 50,00 + diritti di prevendita

Platea 3° settore – € 40,00 + diritti di prevendita

Tribuna – € 35,00 + diritti di prevendita

MARTEDÌ 13 LUGLIO @ ROMA – ROMA SUMMER FEST, CAVEA AUDITORIUM

Prezzi biglietti:

Parterre – € 50,00 + diritti di prevendita

Parterre laterale – € 44,00 + diritti di prevendita

Tribuna centrale – € 40,00 + diritti di prevendita

Tribuna mediana – € 36,00 + diritti di prevendita

Tribuna laterale – € 32,00 + diritti di prevendita

Tribuna alta – € 28,00 + diritti di prevendita

GIOVEDÌ 15 LUGLIO @ – PESCARA JAZZ & SONGS, TEATRO D’ANNUNZIO

Prezzi biglietti:

Poltronissima numerata– € 70,00 + diritti di prevendita

Poltrona numerata – € 60,00 + diritti di prevendita

Gradinata non numerata – € 45,00 + diritti di prevendita

SABATO 17 LUGLIO @ TAORMINA, TEATRO ANTICO

Prezzi biglietti:

Platea numerata – € 70,00 + diritti di prevendita

Tribuna numerata – € 60,00 + diritti di prevendita

Cavea numerata – € 45,00 + diritti di prevendita

Cavea non numerata – € 30,00 + diritti di prevendita

Informazioni su www.puntoeacapo.uno – biglietteria@puntoeacapo.uno

LUNEDÌ 9 AGOSTO @ VERONA - ARENA DI VERONA

Prezzi biglietti:

Poltronissima Gold numerata – € 80,00 + diritti di prevendita

Poltronissima numerata – € 65,00 + diritti di prevendita

Poltrona numerata – € 55,00 + diritti di prevendita

Gradinata numerata – € 45,00 + diritti di prevendita

Tribuna 2° livello non numerata – € 30,00 + diritti di prevendita