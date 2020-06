Concerti 2020, anche Nick Mason e Paolo Conte al Lucca Summer Festival nel 2021

In occasione dell’edizione del Lucca Summer Festival che si terrà il prossimo anno, anche il già batterista dei Pink Floyd e Paolo Conte recupereranno i loro live a Lucca nel 2021. Nick Mason, che si sarebbe dovuto esibire il 26 giugno 2019 a Lucca con i suoi Saucerful of Secrets, sarà in concerto il 26 giugno 2021 con la sua band in occasione dell’edizione del Lucca Summer Festival che si terrà l’anno venturo. Anche il nome del cantautore astigiano va ad aggiungersi a quelli degli artisti che hanno già dato la loro disponibilità a riprogrammare il loro concerto a Lucca nel 2021. Paolo Conte si esibirà sul palco di Piazza Napoleone il 24 luglio 2021.

I biglietti acquistati per i concerti del 2020 saranno validi per le date del 2021.

In un comunicato stampa si legge che gli organizzatori del Lucca Summer Festival stanno lavorando per “riprogrammare anche gli altri concerti del cartellone 2020, notizie sulle nuove date di Liam Gallagher, John Legend, Beck, Anderson Paak, Brunori e di molti degli altri artisti previsti arriveranno nei prossimi giorni”. Si legge inoltre che: “Ai recuperi degli eventi 2020 D’Alessandro e Galli aggiungerà anche nuovi grandi Artisti per un’edizione che si annuncia di altissimo profilo, il modo giusto per ripartire dopo un anno di stop forzato.”