Concerti 2020, Deep Purple: posticipata al 2021 anche la data di Milano

Dopo aver posticipato al 2021 il concerto dei Deep Purple in programma il prossimo 6 luglio al Bologna Sonic Park, a causa dell’attuale emergenza sanitaria Ian Gillan e soci hanno deciso di rimandare al prossimo anno anche lo show che avrebbe visto la band di “Smoke On The Water” andare in scena al Mediolanum Forum di Assago (Milano) il 19 ottobre 2020. I Deep Purple si esibiranno il 19 ottobre 2021, sempre sul palco dello storico palazzetto dello sport milanese. Vertigo, il promoter responsabile dell’evento, ha comunicato che i biglietti acquistati rimarranno validi per la nuova date del 2021.

Il prossimo album di inediti della band, “Whoosh!” - già anticipato dai brani "Throw My Bones" e “Man Alive” - inizialmente atteso sui mercati il prossimo 12 giugno, vedrà la luce il 7 agosto. Ian Gillan ha motivato la scelta di rimandare la pubblicazione spiegando che “per ogni azione c'è una reazione uguale e opposta”. L’ideale seguito di "Infinite" del 2017 sarà anticipato da un EP, disponibile solo nei negozi indipendenti e in edizione limitata dal prossimo 20 giugno, contenente, oltre a "Throw My Bones" e “Man Alive”, anche una nuova canzone il cui titolo verrà svelato sui social del gruppo nei prossimi giorni.