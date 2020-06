Le brevi di oggi, 12 giugno: H.E.R., Lil Baby, Post Malone, Pop Smoke, Le Vibrazioni, Fili D'erba, Martina Beltrami

Martina Beltrami, concorrente di Amici 19, ha pubblicato oggi - 12 giugno - il suo singolo d’esordio, intitolato “Luci accese”. Il brano, prodotto da Emiliano Bassi, è scritto dalla stessa Martina.

È stato pubblicato "2020 Still Rollin’, Still Rockin", riedizione aggiornata dell'eponimo album del '72 della rock band Fili D'erba rimasterizzato dai nastri analogici originali con le tecnologie attuali. Ecco, di seguito, la tracklist del disco: “V.I.P.” (F. Del Giudice), “Sono un po' ubriaco questa sera” (R. Pareti), “I Want You Back” (F. Del Giudice), “Confusion” (F. Del Giudice - A. Gentile), “City Street's” - Original Version Uomo Vero (F. Del Giudice), “Sweet Mary” (F. Del Giudice), “Uomo, tu non sei libero” (F. Del Giudice - A. Gentile), “Wait Until Tomorrow” ( F. Del Giudice ), “Il cieco” (Jo’s Lament) - (R.Vecchioni - R. Pareti - R. Stewart), “Santo Joe” (R.Pareti - J. Wiseman), “That's my life” (F. Del Giudice - J. Lovett). L'album arriva a breve distanza dalla ristampa in vinile da 180 grammi della versione originale del disco, disponibile - insieme a "2020 Still Rollin’, Still Rockin" - sulla piattaforma www.onsale-music.com.

Le Vibrazioni hanno pubblicato oggi -12 giugno - il brano dal titolo "Per fare l'amore", nuovo singolo della formazione capitanata da Francesco Sarcina. La canzone segue la pubblicazione di “Dov’è”, canzone presentata in gara alla settantesima edizione del Festival di Sanremo.

È stato pubblicato un singolo postumo di Pop Smoke, il rapper scomparso lo scorso 19 febbraio. Il brano, dal titolo "Make it rain", è la prima nuova canzone dopo la scomparsa di Bashar Barakah Jackson - questo il nome all'anagrafe del rapper.

Oggi, 12 giugno, avrebbe dovuto vedere la luce un album postumo di Pop Smoke, il cui titolo non si conosce ancora, ma la sua pubblicazione è stata posticipata al prossimo 3 luglio. Steven Victor dell'etichetta ha fatto sapere che la decisione di posticipare l'uscita del disco è stata presa nel rispetto delle proteste in corso negli Stati Uniti contro il razzismo.

“Tommy Lee”, come il batterista dei Mötley Crüe, è il titolo della nuova canzone di Post Malone in collaborazione con Tyla Yaweh.

Lil Baby ha pubblicato una nuova canzone, dal titolo “The Bigger Picture”, a seguito delle proteste insorte negli Stati Uniti dopo la morte di Breonna Taylor e George Floyd, l’afroamericano deceduto lo scorso 25 maggio dopo essere stato arrestato e bloccato a terra da un poliziotto.

H.E.R. ha presentato dal vivo una nuova canzone, dal titolo “I Can’t Breathe”, a margine di un episodio della “Living Room Series presented by State Farm” trasmessa da iHeartRadio. Oltre a eseguire il brano in memoria di George Floyd, la cantante statunitense ha proposto la cover di “Boulevard of Broken Dreams” dei Green Day.