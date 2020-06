BMG rivede i contratti del passato alla luce dell'uguaglianza razziale

La BMG ha annunciato, con un messaggio inviato a tutti i suoi artisti e ai loro manager, di aver iniziato un processo di revisione dei contratti stipulati nella sua storia con artisti neri.

Il CEO Hartwig Masuch, tedesco, ha detto che, nella consapevolezza di come l'industria discografica ha sempre sfruttato gli artisti neri, sottoporrà ad un attento esame tutti i contratti e che nel giro di trenta giorni rimedierà a tutte le "ingiustizie e anomalie" in essi contenuti.

In effetti, la BMG nella sua struttura attuale esiste solo dal 2008, dopo la separazione da Sony, ma il catalogo delle sue acquisizioni comprende ad esempio Quincy Jones, Cypress Hill, Lenny Kravitz, e etichette come la Trojan Records, la Strictly Rhythm e la Sugar Hill Records, oltre alla RBC Records di Gucci Mane, Run the Jewels, Chief Keef, E-40, EPMD e Tech N9ne.

Ha detto Masuch: