Metallica, la sorpresa di Lars Ulrich a un’infermiera e l’annuncio del box set 'S&M2’

A margine della recente puntata del talk show statunitense “Jimmy Kimmel Live!”, il batterista dei Four Horsemen Lars Ulrich è intervenuto in qualità di ospite per fare una sorpresa a una fan, un’infermiera del reparto di pediatria di un ospedale di Long Island, collegandosi con lei via Zoom. L’addetto ai tamburi dei Metallica ha, inoltre, annunciato l’uscita del box set che testimonia i concerti tenuti da James Hetfield e soci con la San Francisco Symphony Orchestra lo scorso mese di settembre.

Durante la parte dello show intitolata #HealthCareHero, dedicata a chi sta lottando in prima linea contro il Coronavirus, Tracey Bednar - questo il nome della fan della band di “Kill’Em All” - ha raccontato della sua esperienza come infermiera pediatrica e, spiegando di essere una grande ammiratrice dei Metallica e di ascoltare la musica della formazione statunitense quando si reca al lavoro e a casa, ha narrato che la sua canzone preferita dei Four Horsemen è “Enter Sandman”.

Jimmy Kimmel ha poi introdotto Lars Ulrich che, rivolgendosi a Tracey Bednar, ha detto: “Da padre di tre figli, non potrò mai ringraziarti abbastanza per quello che fai. Sono stato qui seduto ad ascoltare negli ultimi due minuti. Tutti noi qui a San Francisco, io e la mia famiglia siamo molto grati.” Ha poi aggiunto:

“Grazie per permettere ai Metallica di essere parte della tua vita e il tuo viaggio verso casa."

Ulrich, promettendo a Tracey che riceverà un biglietto per il prossimo concerto che i Metallica terranno vicino a dove lei vive, ha annunciato l’uscita del cofanetto “S&M²” (mostrandolo nel video proposto sopra al minuto 4:49), in uscita il prossimo agosto, e ha comunicato all’infermiera che riceverà una copia del box set autografata da tutti i membri della band.

La prossima pubblicazione di Hetfield e compagni, testimonianza dei live andati in scena per il ventesimo anniversario del disco live “S&M (Symphony and Metallica)”, uscito nel novembre 1999, permetterà ai fan di rivivere gli show tenuti dai Metallica con la San Francisco Symphony al Chase Center di San Francisco il 6 e 8 settembre 2019. Gli scorsi 18 e 30 ottobre è stato proiettato al cinema il film concerto “Metallica & San Francisco Symphony: S&M²”.