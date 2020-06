Cat Stevens / Yusuf Islam: ascolta la nuova versione di "Where do the children play"

Come abbiamo già riferito giorni fa, Steven Demetre Georgiou, in arte Cat Stevens dall'inizio della sua attività musicale, rinominatosi Yusuf Islam dal 1977, ha annunciato la prossima uscita di "Tea for the tillerman", uno dei suoi album più amati e di maggiore successo (insieme a "Teaser and the firecat", del 1971), originariamente pubblicato nel 1970, in una nuova versione risuonata e reincisa per il cinquantenario.

Ad anticipare l'uscita del disco, prevista per settembre, arriva oggi la nuova versione del brano che lo apriva, "Where do the children play", accompagnata da un video animato.

Qui sotto potete guardare il video e ascoltare la canzone nella sua versione 2020; più sotto ancora potete ascoltare la versione originaria del brano. A voi decidere quale preferite.

Caricamento video in corso Link