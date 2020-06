Kanye West su Michael Jackson: "Dovremmo impedire che si demoliscano i nostri eroi"

Kanye West in una intervista ha difeso a spada tratta Michael Jackson, sostenendo che alle "compagnie" e ai "documentari" non dovrebbe essere permesso di "demolire i nostri eroi".

Parlando con il collega Pharrell Williams per i-D Magazine, il musicista di Atlanta sembra fare riferimento al documentario, uscito nel gennaio del 2019, diretto da Dan Reed 'Leaving Neverland'. Film incentrato sulla testimonianza di Wade Robson e James Safechuck che sostengono che il Re del Pop li aveva abusati sessualmente quando loro erano solo dei bambini. Jackson, prima della morte, avvenuta nel 2009, aveva sempre negato qualsiasi accusa.

Kanye West ha dichiarato al riguardo:

"Dovremmo avere un qualcosa che dica che non possiamo permettere a nessuna azienda di annientare i nostri eroi. Non su The Shade Room, non sui social media e soprattutto non nei documentari."