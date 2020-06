Annunciati gli headliner delle edizioni 2021 di Rock am Ring and Rock im Park

I festival tedeschi Rock am Ring (quest'anno avrebbe festeggiato il 35esimo compleanno) e Rock im Park (alla 25esima edizione) hanno cancellato la loro edizione 2020 a causa della pandemia di COVID-19, ma guardano decisamente al futuro, al 2021. Gli organizzatori hanno infatti annunciato i primi dettagli della prossima edizione, confermando gli headliner del 2020: System of a Down, Green Day e Volbeat.

Quest'anno si sarebbero dovuti esibire anche Deftones, Korn, Disturbed, Weezer, Offspring e molti altri ancora. Per l'edizione 2021, i festival si svolgeranno in contemporanea dall'11 al 13 giugno nell'autodromo del Nürburgring e a Norimberga. Ad ora, sono stati annunciati solo i set degli headliner.