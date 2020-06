Tiziano Ferro agli studenti: "Mantenete la testa aperta, ascoltate prima di dire di no, ma anche prima di dire di sì"

È Tiziano Ferro a inaugurare l’Open Week Master e Postlaurea dell’Università Cattolica di scena online da oggi 11 al 18 giugno sui canali social dell’Ateneo milanese.

Il cantautore dà il suo benvenuto a studenti e futuri iscritti in un video ispirato al claim dell’iniziativa “Fai crescere le tue aspirazioni”, in cui spiega:

La musica nasce dal silenzio, e il silenzio è stata la colonna sonora dei miei sforzi. Ma adesso il mondo è cambiato, è rumoroso...

Nutrite la vostra aspirazione. Non legatevi a un titolo, a nessuna etichetta mentale, mantenete la testa aperta, ascoltate prima di dire di no, ma anche prima di dire di sì. La creatività arriva dai posti più impensati della testa, dell’anima e del mondo.

Tra i 195 i master di I° e II° livello dell’Università Cattolica, previsti per l’anno accademico 2020/21, un posto di rilievo è per la musica: giunge alla XX° edizione il Master in Comunicazione Musicale, il primo corso italiano dedicato alle professioni della musica: verrà presentato proprio durante la Open Week, martedì 16 alle 11: qua modalità di partecipazione ➡️https://bit.ly/MCM_OpenWeek_Iscrizioni e qua il programma dell’incontro ➡️https://bit.ly/MCM_OpenWeek_Programma.

Nell'edizione 2019-2020 il Master ha ospitato, tra gli altri Diodato, vincitore del festival di Sanremo, il manager dei R.E.M. Bertis Downs, Nek, ha collaborato con la Milano Music Week e programmato oltre a 450 ore di didattica e laboratori su musica, industria e comunicazione. Una parte della didattica nel 2020, come per tutta l'università Italiana, si è svolta svolta on line; la modalità blended che unisce aula e una parte in digitale è prevista anche per la prossima edizione: ,a scadenza per la domanda di ammissione è fissata al 16 ottobre 2020, mentre i colloqui di selezione si svolgeranno a inizio novembre.