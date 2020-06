Margo Price pubblica il singolo "Letting Me Down". Video.

La cantante country statunitense Margo Price ha pubblicato un nuovo singolo intitolato "Letting Me Down" e ha annunciato che il suo terzo album, “That’s How Rumors Get Started”, uscirà il prossimo 10 luglio. L'uscita del disco era inizialmente prevista per l'8 maggio, ma poi la crisi dovuta all'epidemia da Coronavirus ne ha bloccato la pubblicazione.

"Letting Me Down" è accompagnata da un video diretto da Kimberly Stuckwisch, girato parte nella casa della Price a Nashville e parte in un ospedale abbandonato. Parlando del nuovo album e del ritardo della sua uscita Margo ha dichiarato:

"Riportatemi al giorno in cui ho iniziato a provare a dipingere il mio capolavoro in modo da potermi preparare su ciò che stava per accadere. Il tempo si è riorganizzato, ha rallentato, ha manipolato le cose come sempre... le parole di alcune di queste canzoni hanno cambiato significato, ora hanno un peso maggiore.”

Caricamento video in corso Link

La 37enne musicista ha inoltre descritto il terzo capitolo della sua discografia come,