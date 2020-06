Travis Scott accusato di violazione di copyright per ‘Highest in the room’

Il rapper statunitense è stato citato in giudizio per violazione del copyright. Travis Scott, insieme ad altri produttori e collaboratori accreditati, è accusato di aver infranto la legge a tutela del diritto d’autore con il suo singolo “Highest in the room”, pubblicato il 4 ottobre 2019. Come riportato dalla rivista americana Billboard, l’accusa nei confronti del rapper e dei suoi collaboratori è stata mossa da tre cantautori che sostengono che il singolo di Travis Scott presenti una loro particolare melodia chitarristica.

Nella causa presentata ieri, 9 giugno, presso una Corte federale in California, Olivier Bassil, Benjamin Lasnier e Lukas Benjamin Leth hanno accusato Jacque Webster - questo il nome all’anagrafe del rapper - e i suoi collaboratori di “aver fatto finta di mostrare interesse verso una collaborazione”, solo per “infrangere intenzionalmente le regole sfruttando il lavoro dei querelanti, senza il consenso o una licenza, fingendo come se la musica dei querelanti fosse la propria”.

Il documento legale cita anche Cactus Jack Records, Grand Hustle, Sony Music Entertainment, Sony/ATV Music Publishing, Papa George Music e These Are Songs of Pulse.

Caricamento video in corso Link

I tre cantautori - che hanno affermato di aver scritto una canzone, dal titolo “Cartier”, nel 2019 che presenta lo stesso giro di chitarra presente in “Highest in the room” - hanno chiesto che vengano concessi loro un risarcimento dei danni subiti e l’attribuzione di una parte delle royalties del singolo.