Dario Franceschini: 'Presto un decreto per artisti e autori'. E, sui voucher...

Il Ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini ha fatto sapere che molto presto il governo firmerà un decreto in sostegno ad artisti e autori in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Come riferito dall'agenzia ADNKronos, durante il question time alla Camera a proposito delle iniziative a sostegno del comparto della cultura e dello spettacolo Franceschini ha dichiarato:

"Stiamo proponendo nel prossimo decreto misure per il settore del libro e dei musei e abbiamo già previsto, nei primi provvedimenti, 130 milioni di euro per il cinema e lo spettacolo. Ho già firmato, questa mattina, la prima parte di risorse, 20 milioni di euro, per il mondo della danza, del teatro, dei circhi, festival che sono esclusi dal Fus. E così firmerò questa settimana un decreto che utilizza le risorse che il Parlamento ha voluto destinare, 13 milioni di euro del diritto d'autore, per gli autori, musicisti, artisti che sono un sotto un certo limite di reddito, quelli più indifesi e che devono essere protetti dal sostegno delle misure pubbliche. Nessuno verrà dimenticato, nessun artista, nessun attore, nessun musicista oltre che nessuna professionalità preziosa e sconosciuta. Le prime misure saranno a tutela di queste professionalità più indifese".

Sempre l'ADNKronos ha riferito di un'altra dichiarazione del Ministro, rilasciata ai cronisti incontrati in via del Collegio Romano, dove ha sede il ministero, a proposito del post con il quale Paul McCartney, nella mattinata di oggi, ha attaccato Assomusica e il governo italiano per aver adottato il sistema dei voucher in sostituzione ai rimborsi - e alla quale hanno fatto seguito la replica ufficiale della società che aveva organizzato i concerti dell'ex Beatle cancellati D'Alessandro e Galli, quella del presidente di Assomusica Vincenzo Spera e quella dello stesso Mimmo D'Alessandro, con Adolfo Galli a capo della società di live promoting. Al riguardo, Franceschini ha dichiarato: