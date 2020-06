Lionel Richie al lavoro su un film basato sulle sue canzoni

Secondo quanto riferito da Variety è in fase di sviluppo presso i Walt Disney Studios un film basato sulle canzoni del cantante, produttore e attore originario dell’Alabama. Lionel Richie sarà coinvolto nel progetto, attualmente intitolato “All night long” - titolo ispirato a una delle canzoni più celebri di Lionel Richie, “All night long (All night)”, del 1983 -, in qualità di produttore esecutivo insieme al suo manager Bruce Eskowitz, a Dana Brunetti e a Matt Del Piano.

Riporta sempre Variety che la sceneggiatura del musical, paragonato al film basato sulle canzoni degli Abba del 2008, “Mamma Mia!”, è stata affidata a Peter Chiarelli (“Crazy & Rich”). Al momento, però, non vi è ancora nessuna notizia sul cast, sul regista e sulla data di uscita della pellicola, ancora in fase di pre-produzione.

Il 70enne artista ha confermato la notizia attraverso un post pubblicato su Twitter, condividendo il link dell'articolo di Variety. "Ci sono grandi cose in ballo!", ha scritto l'artista.

Big things in the works! 😎 https://t.co/PAYKrTUJDO — Lionel Richie (@LionelRichie) June 9, 2020

Recentemente Lionel Richie ha presentato una nuova versione del brano scritto con Michael Jackson, "We are the world", pubblicato nel marzo 1985 e interpretato dagli USA for Africa (United Support Of Artists For Africa). Si tratta della terza versione della canzone, questa volta incisa dall’artista statunitense con l’aiuto di un cast composto da 22 concorrenti ed ex di "American idol”.