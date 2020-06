Concerti 2020, Celine Dion al Lucca Summer Festival nel 2021

Dopo essere stata costretta a rinviare la branca europea del "Courage world tour" di Celine Dion - che avrebbe dovuto fare tappa anche in Italia il prossimo 25 luglio in occasione del Lucca Summer Festival - a causa dell’emergenza Coronavirus, la cantante canadese ha annunciato quando recupererà il suo live presso le Mura di Lucca. L’artista di Charlemagne, Quebec, sarà in concerto in Italia il 17 Luglio 2021 in occasione dell’edizione del Lucca Summer Festival che si terrà il prossimo anno.

I biglietti precedentemente acquistati per lo spettacolo del prossimo 25 luglio saranno validi per la data del 2021. Maggiori informazioni relative ai biglietti sono disponibili su www.dalessandroegalli.com e www.ticketone.it.

I biglietti, la cui vendita è stata interrotta nel momento della sospensione della data, sono nuovamente in vendita dalle ore 15 di oggi - 10 giugno - su TicketOne.

“Speravo davvero che saremmo tornati sul palco quest’anno ma niente è più importante della salute e della sicurezza di ognuno”, ha dichiarato Celine Dion in un comunicato stampa. Ha poi aggiunto: