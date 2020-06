Master in Comunicazione Musicale: 6 borse di studio per l'edizione 2021

Partirà a gennaio 2021 la XX° edizione del Master in Comunicazione Musicale dell'Università Cattolica: il corso dell'Ateneo Milanese, il primo specificatamente dedicato alle professioni dell'industria musicale, offre per la prossima edizione ben 6 borse di studio che verranno attribuite per merito ai primi classificati in graduatoria e copriranno parzialmente la retta di iscrizione.

Il corso verrà presentato Martedì 16 giugno alle ore 11.00 all'interno della open week post-graduate dell'Università Cattolica, con un Webinar con docenti, ex studenti e, al termine, lo staff del Master a disposizione per domande, informazioni e colloqui di orientamento. È necessario iscriversi: qua modalità di partecipazione➡️https://bit.ly/MCM_OpenWeek_Iscrizioni e qua il programma dell’incontro ➡️https://bit.ly/MCM_OpenWeek_Programma.

Nell'edizione 2019-2020 il Master ha ospitato, tra gli altri Diodato, vincitore del festival di Sanremo, il manager dei R.E.M. Bertis Downs, Nek, ha collaborato con la Milano Music Week e programmato oltre a 450 ore di didattica e laboratori su musica, industria e comunicazione. Una parte della didattica nel 2020, come per tutta l'università Italiana, si è svolta svolta on line; la modalità blended che unisce aula e una parte in digitale è prevista anche per la prossima edizione: ,a scadenza per la domanda di ammissione è fissata al 16 ottobre 2020, mentre i colloqui di selezione si svolgeranno a inizio novembre.