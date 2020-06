Live is Life, il 15 giugno si festeggia la ripresa dei concerti con live in tutt’Italia

Il prossimo 15 giugno, seppur con tanti limiti, i concerti nella Penisola potranno riprendere e anche Live is Life aderisce alla mobilitazione dei professionisti del settore musicale per chiedere che le istanze di emendamento al DL Rilancio vengano prese in considerazione dal Parlamento, "perché #senzamusica non c'è Rilancio”, celebrando, intanto, la tanto attesa data con un viaggio a tappe, in musica, da nord a sud con i concerti, proposti in diverse regioni italiane, di Boosta, Ascanio Celestini, Giovanni Truppi, Cimini, Iacampo, Canzoniere Grecanico Salentino, Guano Padano e altri artisti. Eccoli, divisi per città:

TORINO

DAVIDE BOOSTA DILEO in BOOSTOLOGY

Un concerto passeggiato per pianoforti ed elettronica

ore 19:30 replica alle ore 20:30

Ingresso con prenotazione obbligatoria

Organizzato da Off Topic / The Goodness Factory

http://offtopictorino.it

MILANO

Guano Padano, opening Triennale Estate

Triennale Milano

Viale Emilio Alemagna 6, 20121 Milano

Info e prenotazioni: www.triennale.org

Produzione Ponderosa Music & Art

more info www.triennale.org

PADOVA

Sergio Marchesini, Marco Iacampo, Erica Boschiero, Ricky Bizzarro

In Let’s The Music Play

Anfiteatro del Venda

Via Sottovenda, 35030 Galzignano Terme

Ore 21.00

Tickets on www.dice.fm

Produzione Anfiteatro del Venda

more info www.anfiteatrodelvenda.it

BOLOGNA

Giovanni Truppi, opening Cimini

Evento inaugurale della rassegna Sunshine Superheroes

Arena Puccini

Via Sebastiano Serlio, 25/2, 40128 Bologna

Ore 21.30

Ingresso ad offerta libera

Produzione Locomotivclub nell’ambito di Bologna Estate 2020

more info www.locomotivclub.it

PESARO

Ascanio Celestini, Radio Clandestina

Teatro Sperimentale

Via Gioacchino Rossini, 61121 Pesaro

Ore 00.01

Tickets on www.vivaticket.it

Produzione AMAT e Comune di Pesaro con il sostegno di Regione Marche e MiBACT

more info www.amatmarche.net

FIRENZE

Naomi Berrill, Suite Dreams

Sala Vanni

Piazza del Carmine, 14, 50124 Firenze

ore 21:15

SOLD OUT, replica il 18 giugno

Barbara Casini il 16 giugno

Produzione Musicus Concertus in collaborazione con Networksonoro e Music Pool

more info > www.musicusconcentus.com

PRATO

Dimitri Grechi Espinoza, The Spiritual Way

Officina Giovani

Piazza dei Macelli, 4, 59100 Prato

Ore 21.30

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria alla mail alberto@a-live.eu

Produzione Officina Giovani di Prato

more info www.a-live.eu

BARI

THINKABOUTIT

Officina degli Esordi – Back to Live

Via Francesco Crispi, 5 / Via Trevisani 56

Ore 00.01

Tickets on www.dice.fm

Produzione Bass Culture

More info www.bassculture.it

LECCE

Canzoniere Grecanico Salentino

Castello Volante di Corigliano d'Otranto, atrio

Piazza Castello, 1, 70022 Corigliano d’Otranto

Ore 21.00

Ingresso su invito scrivendo alla mail info@seifestival.it

Produzione Coolclub.it nell’ambito di SEIFestival, in collaborazione con Comune di Corigliano d’Otranto, Bigsur.it Cinemadelreale.it, Multiservice - Eco Eventi

More info www.seifestival.it