Gianni Morandi canta Lucio Dalla: guarda il video della maratona solidale

Ieri, 9 giugno, Gianni Morandi si è esibito nella piazza davanti alla Basilica Superiore di Assisi nell’ambito dell’iniziativa benefica "Con il cuore, nel nome di Francesco", maratona solidale dei frati del Sacro Convento di Assisi e dell'Istituto per il Credito sportivo trasmessa in diretta su Rai Uno, per quest’anno senza pubblico a causa dell’emergenza sanitaria in corso. I fondi raccolti dalle donazioni dei telespettatori saranno destinati alle famiglie e alle piccole imprese in difficoltà di Assisi, alla mensa francescana "Antoniano" di Bologna e all'Opera San Francesco di Milano. Nella sua performance il cantante emiliano ha proposto un medley di classici di Lucio Dalla, accompagnato dalle immagini in ricordo del cantautore proiettate sulla facciata della storica Basilica. Ecco il video dell’esibizione di Morandi:

La voce di “In ginocchio da te” festeggerà la riapertura dei teatri con un concerto il prossimo 15 giugno al Teatro Duse di Bologna, con un numero limitato di spettatori. L’ingresso all’evento è gratuito ma necessita prenotazione.