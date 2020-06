Deep Purple, un EP anticipa il nuovo album ‘Whoosh!’

Come noto i Deep Purple pubblicheranno il 7 agosto il loro prossimo album d’inediti, "Whoosh!", già anticipato dai brani "Throw My Bones" e “Man Alive”. La pubblicazione dell’ideale seguito di “Infinite” avrebbe dovuto avvenire tra due giorni, il 12 giugno, ma la veterana band britannica ha scelto di posticiparla a causa dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus e delle sue ripercussioni, spostando così l’appuntamento con il suo nuovo capitolo discografico al mese di agosto. Prima che il disco faccia il suo ingresso nel mercato, però, verrà anticipato da un EP, disponibile solo nei negozi indipendenti, 10’’, in edizione limitata contenente, oltre a "Throw My Bones" e “Man Alive”, anche una nuova canzone, il cui titolo – si legge nella nota stampa che annuncia l’EP – verrà svelato sui social del gruppo nei prossimi giorni.

“Whoosh!” sarà disponibile su CD edizione limitata + DVD Mediabook (che include un’ora di speciale “Roger Glover and Bob Ezrin in conversation” e, per la prima volta, l’esibizione intera al Hellfest del 2017), 2LP + DVD, Boxset in edizione limitata e in digitale.

Ian Gillan e soci avrebbero dovuto esibirsi quest’estate al Bologna Sonic Park: il concerto dei Deep Purple, causa Covid-19, è stato invece posticipato al 5 luglio 2021, sempre al Bologna Sonic Park del capoluogo emiliano.