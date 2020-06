Concerti 2020, System of a Down e Korn: le nuove date del 2021 a Milano

Slitta al 2021 l’appuntamento con i fan italiani di System of a Down e Korn, questi ultimi previsti come opening act della band di “Toxycity”, originariamente programmato per il prossimo 12 giugno, ovvero tra due giorni, agli I-Days dell’Area Expo di Rho, Milano. È di oggi la notizia che, come tanti altri, anche il concerto della due band statunitensi sarà posticipato: la combo System of a Down-Korn rimane confermata ma cambia la data, che sarà il 10 giugno 2021. Le due band si aggiungono ai gruppi e agli artisti che già hanno dato conferma della loro presenza all’edizione 2021 della rassegna del capoluogo lombardo: Aerosmith e Rival Sons l’11 giugno, i Foo Fighters il 12 giugno e Vasco Rossi il 13 giugno. Fa sapere Live Nation, il colosso del live entertainment dietro alla rassegna:

I biglietti del festival acquistati in precedenza per il concerto dei SYSTEM OF A DOWN del 12 giugno 2020 restano validi per il nuovo show della band del 10 giugno 2021. Per ulteriori informazioni riguardo i biglietti già acquistati vi preghiamo di consultare le nostre FAQ (www.lntvglobal.com/it/article/faq-biglietti-2020).

Per chi invece non avesse ancora acquistato i biglietti per il concerto e fosse interessato a farlo le prevendite sono attive su TicketOne e su tutte le altre piattaforme autorizzate.

Sempre Live Nation rende noto che presto verranno comunicati nuovi aggiornamenti sul cartellone dell’evento.

I System of a Down non consegnano un album al mercato da parecchio tempo: l’ultimo capitolo discografico della band di Serj Tankian, “Hypnotize”, risale al 2005. Più attivi, invece, dal punto di vista del lavoro di studio, i Korn, che lo scorso anno hanno pubblicato il loro tredicesimo disco, “The Nothing”: qui la nostra recensione.