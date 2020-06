Pearl Jam, in arrivo il libro illustrato 'Art Of Do The Evolution'

Verrà pubblicato il prossimo 6 ottobre da IDW Publishing il libro illustrato "Art Of Do The Evolution", approfondimento dell'opera firmata dal grande illustratore Todd McFarlane - creatore di "Spawn", e creatore del video di "Freak on a Leash" dei Korn - e dell'animatore Kevin Altieri - già al lavoro per "Batman: The Animated Series" - per il video dei Pearl Jam "Do The Evolution", brano incluso nell'album "Yield" che la formazione guidata da Eddie Vedder consegnò ai mercati nel 1998.

Il volume - 200 pagine, copertina rigida - ripercorrerà passo dopo passo la creazione della clip, che fu nominato (ma non premiato) nella categoria "Best Music Video, Short Form" ai Grammy Awards del 1999.

"E' la storia dell'umanità in una versione condensata che non vedrai mai", sono le parole che, nell'introduzione del libro, ha usato McFarlane per descrivere la clip: "In questo libro, vedrai e leggerai alcuni dei processi di come abbiamo portato a termine un compito così importante. E' pieno di tanti meravigliosi esempi di come dozzine di persone creative hanno unito le forze per mettere insieme quello che sarebbe poi diventato un video nominato da Grammy Awards".

"Essere all'altezza di produrre questo video animato per i Pearl Jam e lavorare con talenti come Eddie Vedder , Todd McFarlane e Kevin Altieri è stata un'opportunità irripetibile", ha spiegato il co-produttore del video Joe Pearson: "Vedere la reazione positiva e prolungata in tutto il mondo di milioni di fan allo sforzo del nostro gruppo è stata la ciliegina su questa torta di musica e animazione".