USA, cancellata l'edizione 2020 del festival Lollapalooza

Sotto la scure dell'emergenza sanitaria da Covid-19 cade anche l'edizione americana 2020 del Lollapalooza, lo storico festival ideato dal frontman dei Jane's Addiction Perry Farrell negli anni Novanta oggi diventanto una marchio internazionale che aveva trovato dal 2005 nel Grant Park di Chicago la propria casa. La maratona musicale, la cui cancellazione era da tempo nell'aria ma è stata confermata dalla prima cittadina della principale città dell'Illinois - Lori Lightfoot - solo oggi, martedì 9 giugno, era originariamente programmata tra i prossimi 30 luglio e agosto: in sostituzione al festival gli organizzatori hanno promesso spettacoli di musica dal vivo in streaming per tutti e quattro i giorni previsti dalla scaletta originale della manifestazione. I dettagli dell'iniziativa verranno specificati nei prossimi giorni.