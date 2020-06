Gorillaz, ascolta il nuovo brano 'Friday 13th'

Si intitola "Friday 13th" il nuovo brano che i Gorillaz hanno reso disponibile in Rete oggi, martedì 9 giugno: la canzone è stata realizzata dal progetto capitanato dal già frontman dei Blur Damon Albarn con la collaborazione di Octavian, all'anagrafe Octavian Oliver Godji, ventiquattrenne rapper nato a Lille, in Francia, da genitori di origini angolane, e residente a Londra, già titolare di due mixtape, "Spaceman" del 2018 ed "Endorphins" del 2019.

"Friday 13th" rappresenta il quarto episodio della serie "Song Machine", per la quale sono già stati presentati i brani “Momentary Bliss” (registrato con la collaborazione di Slowthai e Slaves), “Désolé” (con il featuring della star maliana Fatoumata Diawara), e la versione di “Aires” registrata da Damon Albarn e 2-D per lo show di Jimmy Kimmel.

Come molti altri artisti britannici e americani i Gorillaz hanno preso posizione rispetto alla tragica morte di George Floyd, per la quale un agente della polizia di Minneapolis è stato accusato di omicidio volontario: "E' tempo di attuare un cambiamento e svolgere un ruolo attivo nella lotta per la giustizia e l'uguaglianza. ⁣La supremazia bianca deve finire", ha postato la band sui propri account ufficiali social.